1,3 миллиона москвичей привились от коронавируса

1,3 миллиона москвичей привились от коронавируса
Фото: Evgeny Sinitsyn/Xinhua/www.globallookpress.com
Сергей Собянин рассказал, как проходит вакцинация в столице

Число москвичей, сделавших прививку от коронавируса, достигло 1,3 миллиона человек. 

По словам мэра столицы Сергея Собянина, вакцинированные граждане чувствуют себя хорошо в 99% случаев. 

"Скоро будет год, как я сам сделал прививку, должен сказать, что до сих пор титры держатся, и все нормально", 

поделился градоначальник в эфире шоу "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1", добавив, что прививку можно и не делать, но в этом случае рано или поздно все-таки можно подцепить вирус. 

Сейчас москвичи могут сделать прививку в 100 пунктах вакцинации, которые основаны базе городских поликлиник, а также в частных медицинских организациях. Более того, начали работу выездные бригады, которые делают прививки в общественных местах. Сейчас, например, можно вакцинироваться в парках в павильонах "Здоровая Москва".

Комментируя небольшой рост заболеваемости, который был зафиксирован на последней неделе, Сергей Собянин отметил, что ситуация остается стабильной, а число больных и госпитализированных – пока не является критическим.

Юлия МИХАЙЛОВА

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