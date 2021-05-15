Сергей Собянин рассказал, как проходит вакцинация в столице

Число москвичей, сделавших прививку от коронавируса, достигло 1,3 миллиона человек.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, вакцинированные граждане чувствуют себя хорошо в 99% случаев.

"Скоро будет год, как я сам сделал прививку, должен сказать, что до сих пор титры держатся, и все нормально",

– поделился градоначальник в эфире шоу "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1", добавив, что прививку можно и не делать, но в этом случае рано или поздно все-таки можно подцепить вирус.

Сейчас москвичи могут сделать прививку в 100 пунктах вакцинации, которые основаны базе городских поликлиник, а также в частных медицинских организациях. Более того, начали работу выездные бригады, которые делают прививки в общественных местах. Сейчас, например, можно вакцинироваться в парках в павильонах "Здоровая Москва".

Комментируя небольшой рост заболеваемости, который был зафиксирован на последней неделе, Сергей Собянин отметил, что ситуация остается стабильной, а число больных и госпитализированных – пока не является критическим.