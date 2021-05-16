Скончался 391 человек: статистика по коронавирусу в России на 16 мая

Скончался 391 человек: статистика по коронавирусу в России на 16 мая
Фото: pixabay.com
Свежие данные по ковиду обнародовал оперштаб

По информации на утро 16 мая 2021 года в России от коронавируса умер 391 человек. За последние 24 часа зафиксировано 8 554 новых случая ковида. Побороть вирус удалось 8 573 пациентам.

Лидирует по заболеваемости российская столица. В Москве на 16 мая –  2789 заражений. На втором месте в ковидном рейтинге – Петербург. Здесь коронавирусом заболели 767 человек. Третью строчку занимает Московская область 672 с заболевшими.

Всего за период пандемии от коронавируса умерло 115 871 человек. Заразились 4 940 245. Вылечились 4 556 073 заболевших.

Ранее в России предложили мотивировать граждан сделать прививку от коронавируса. Вознаграждением должны стать бонусы на транспорт. С таким предложением выступил Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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