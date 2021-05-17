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На 17 мая количество случаев заражения в России составило 4 949 573. Число жертв коронавируса достигло 116 211. Выздоровели с начала пандемии 4 563 254 человека, информирует Оперативный штаб.
По его данным, топ-3 антилидеров по ситуации с распространением COVID-19 остался прежним. Больше всего инфицированных за сутки в Москве – 3 573 горожанина. Далее идет Санкт-Петербург, где заболели 763 жителя. В Подмосковье 701 тест дал положительный результат.
Со вчерашнего дня коронавирус обнаружили у 9 328 россиян. В течение 24 часов умерли 340 зараженных. Одолели инфекцию 7 181 житель нашей страны.
На днях стало известно, что уже 1,3 миллиона москвичей сделали прививку от коронавируса. Вакцинированные граждане чувствуют себя хорошо в 99% случаев.
Ранее в Подмосковье назвали худшие
города по COVID-19. За сутки в
регионе инфекцию подхватили 648 человек.
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