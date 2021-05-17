Заболели еще 9 328 человек: свежая статистика по коронавирусу в России на 17 мая

Заболели еще 9 328 человек: свежая статистика по коронавирусу в России на 17 мая
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
продолжениеКоронавирус в России: главное
Умерли за сутки 340 инфицированных жителей страны

На 17 мая количество случаев заражения в России составило 4 949 573. Число жертв коронавируса достигло 116 211. Выздоровели с начала пандемии 4 563 254 человека, информирует Оперативный штаб.

По его данным, топ-3 антилидеров по ситуации с распространением COVID-19 остался прежним. Больше всего инфицированных за сутки в Москве – 3 573 горожанина. Далее идет Санкт-Петербург, где заболели 763 жителя. В Подмосковье 701 тест дал положительный результат.

Со вчерашнего дня коронавирус обнаружили у 9 328 россиян. В течение 24 часов умерли 340 зараженных. Одолели инфекцию 7 181 житель нашей страны.

На днях стало известно, что уже 1,3 миллиона москвичей сделали прививку от коронавируса. Вакцинированные граждане чувствуют себя хорошо в 99% случаев.

Ранее в Подмосковье назвали худшие города по COVID-19. За сутки в регионе инфекцию подхватили 648 человек.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

В Чехии не могут договориться по обвинениям против России из-за взрыва во Врбетице

Президент и премьер страны вновь спорят о причинах инциндента

Отрабатывает нападение на Россию: эксперт рассекретил планы НАТО в Эстонии

Блок продолжает работать на дестабилизацию мирового баланса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей