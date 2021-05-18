Еще 8 183 зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 18 мая

Еще 8 183 зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 18 мая
Фото: Денис Гришкин/АГН Москва
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Уже выздоровели 4 572 226 соотечественников

За сутки инфекцию подцепили 8 183 россиянина. В целом, по данным  Оперштаба, выявлено 4 957 756 случаев заражения.

Еще 2 430 человек заболели в Москве. Положительный результат дали 772 теста на коронавирус в Петербурге и 709 в Московской области.

За 24 часа скончались 364 инфицированных. С начала пандемии умерли 116 575 россиян с диагнозом "COVID-19".

Избавились от опасной болезни со вчерашнего дня 8 972 человека. К 18 мая  вылечились 4 572 226 жителей нашей страны.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал ведущую программы "Жить здорово" Елену Малышеву за ее заявление о том, что маски не спасают от распространения коронавируса. Он назвал такие слова неосторожными и обвинил теледоктора в распространении дезинформации.

Полина ДОРОЖКИНА

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