Уже выздоровели 4 572 226 соотечественников

За сутки инфекцию подцепили 8 183 россиянина. В целом, по данным Оперштаба, выявлено 4 957 756 случаев заражения.

Еще 2 430 человек заболели в Москве. Положительный результат дали 772 теста на коронавирус в Петербурге и 709 в Московской области.

За 24 часа скончались 364 инфицированных. С начала пандемии умерли 116 575 россиян с диагнозом "COVID-19".

Избавились от опасной болезни со вчерашнего дня 8 972 человека. К 18 мая вылечились 4 572 226 жителей нашей страны.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал ведущую программы "Жить здорово" Елену Малышеву за ее заявление о том, что маски не спасают от распространения коронавируса. Он назвал такие слова неосторожными и обвинил теледоктора в распространении дезинформации.