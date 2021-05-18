Курс рубля
- Экономист озвучил курс доллара на конец 2021 года
- Доллар снизился до отметки в 74 рубля
- Ждет ли рубль падение после майских праздников: ответ экспертов
За сутки инфекцию подцепили 8 183 россиянина. В целом, по данным Оперштаба, выявлено 4 957 756 случаев заражения.
Еще 2 430 человек заболели в Москве. Положительный результат дали 772 теста на коронавирус в Петербурге и 709 в Московской области.
За 24 часа скончались 364 инфицированных. С начала пандемии умерли 116 575 россиян с диагнозом "COVID-19".
Избавились от опасной болезни со вчерашнего дня 8 972 человека. К 18 мая вылечились 4 572 226 жителей нашей страны.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал ведущую программы "Жить здорово" Елену Малышеву за ее заявление о том, что маски не спасают от распространения коронавируса. Он назвал такие слова неосторожными и обвинил теледоктора в распространении дезинформации.
Киеву отвели роль провокатора в отношениях с Москвой