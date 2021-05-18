Отечественный препарат будет доступен гражданам совсем скоро

В ближайшее время появится четвертая российская вакцина от COVID-19. Об этом во время встречи с зарубежными дипломатами рассказал президент РФ Владимир Путин.

Прививочная кампания "набирает обороты". Отечественный препарат будет доступен всем жителям нашей страны. Мы не против сотрудничества с другими государствами в борьбе с коронавирусом, отметил лидер РФ, передает РИА "Новости".

До сих пор в России были зарегистрированы три вакцины. Первым заняла свое место в борьбе с коронавирусом "Спутник V", который разработали ученые из в Центра Гамалеи.

Вторым стал "КовиВак". Этот препарат создали в Центре имени Чумакова Российской академии наук. Третью вакцину назвали "ЭпиВакКорона". Она произведена в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора, напоминает телеканал "360".

Ранее Минздрав зарегистрировал препарат отCOVID-19 "Спутник Лайт". Он является упрощенной версии основной вакцины, пояснили создатели – специалисты Центра Гамалеи.