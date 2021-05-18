В Подмосковье назвали лидеров по заболеваемости коронавирусом

За прошедшие сутки в регионе выявлено 709 новых случаев

Балашиха стала лидером по количеству новых заболевших коронавирусом. За минувшие сутки там было выявлено 136 новых случаев. 

На втором месте расположился Одинцовский округ, где инфекцию подхватили 85 человек, пишет телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб". Замыкает тройку печального рейтинга Ленинский округ, где заболели 69 граждан, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

В Люберцах было выявлено 47 новых случаев, в Мытищах – 44, в Подольске – 41. 

Всего в Подмосковье выявили 709 новых случаев заболевания коронавирусом. 

Ранее Владимир Путин анонсировал четвертую российскую вакцину от COVID-19. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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