В целом скончались 116 965 человек с диагнозом "COVID-19"

За 24 часа коронавирус обнаружили у 7 920 соотечественников, передает Оперативный штаб. К 19 мая переболели 4 965 676 россиян.

В Москве зарегистрировано еще 2 096 случаев заражения. Немного лучше ситуация в Петербурге, где со вчерашнего дня инфицированными оказались 784 горожанина. Заболевших в Подмосковье стало больше на 697 человек.

За сутки умерли 390 россиян с диагнозом "COVID-19". С начала пандемии скончались 116 965 жителей нашей страны.

Число полностью выздоровевших увеличилось на 9 561. Избавились от коронавируса в целом 4 581 787 человек.

Накануне в Подмосковье назвали лидеров по заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки в регионе выявлено 709 новых случаев заражения.

Тем временем Владимир Путин анонсировал четвертую российскую вакцину от коронавируса. Скоро отечественный препарат будет доступен гражданам.

