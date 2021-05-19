Курс рубля
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За 24 часа коронавирус обнаружили у 7 920 соотечественников, передает Оперативный штаб. К 19 мая переболели 4 965 676 россиян.
В Москве зарегистрировано еще 2 096 случаев заражения. Немного лучше ситуация в Петербурге, где со вчерашнего дня инфицированными оказались 784 горожанина. Заболевших в Подмосковье стало больше на 697 человек.
За сутки умерли 390 россиян с диагнозом "COVID-19". С начала пандемии скончались 116 965 жителей нашей страны.
Число полностью выздоровевших увеличилось на 9 561. Избавились от коронавируса в целом 4 581 787 человек.
Накануне в Подмосковье назвали лидеров по заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки в регионе выявлено 709 новых случаев заражения.
Тем
временем Владимир Путин анонсировал четвертую российскую вакцину от коронавируса.
Скоро отечественный
препарат будет доступен гражданам.
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