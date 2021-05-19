Пока в стране прививки делают на добровольной основе

Не исключено, что в России будет введена обязательная вакцинация граждан от коронавируса. Это допустил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

В нашей стране процедуры проводятся на добровольной основе. Но бывают ситуации, когда, чтобы защитить людей от опасной инфекции, государство может принять решение, что прививки нужно сделать всем, сказал он.

Это вопрос "соразмерности ценностей". Одно дело – отдельная жизнь и совсем другое – жизни всех граждан, отметил зампред Совбеза, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума.

На вопрос об этом придется ответить специалистам. Юристам и тем, кто непосредственно на практике занимается вакцинацией, уточнил Медведев, передает РИА "Новости".