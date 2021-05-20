Умерли 393 человека: свежая статистика по коронавирусу в России на 20 мая

Умерли 393 человека: свежая статистика по коронавирусу в России на 20 мая
Фото: Aleksander Polyakov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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Излечились от инфекции еще 9 983 жителя страны

Со вчерашнего дня в России выявили 9 232 случая заражения коронавирусом. В целом за время пандемии, по сведениям Оперштаба, заболели 4 974 908 человек.

Еще 3 312 горожан оказались инфицированы в Москве. За 24 часа в Петербурге COVID-19 диагностировали у 791 жителя. Дополнительно 727 тестов в Московской области дали положительный результат.

На 20 мая скончались 117 361 зараженный. Умерли за сутки 393 россиянина с коронавирусом.

Выздоровевших стало больше на 9 983 человека. Полностью излечились от инфекции в целом 4 591 770 жителей нашей страны.

Накануне юристы пояснили, когда вакцинация от COVID-19 станет обязательной для россиян. По их словам, это случится после того, как в законодательство будут внесены соответствующие изменения.

Ранее введение обязательной вакцинации россиян допустил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Бывают ситуации, когда, чтобы защитить людей от опасной инфекции, государство может принять решение, что прививки нужно сделать всем, сказал он.

Полина ДОРОЖКИНА

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