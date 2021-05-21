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В Подмосковье назвали округа, где за последний день было выявлено больше всего зараженных коронавирусом.
На первом месте – Пушкино, где положительный тест сдали 78 граждан. Далее следует Красногорск – 52 новых заболевших. Замыкает тройку лидеров Балашиха, где инфекцию подцепил 51 человек, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня" с ссылкой на региональный Минздрав.
В Люберцах заразились 50 человек. Ситуация в Орехово-Зуевском округе лучше – 32 новых пациента.
Всего за сутки в регионе выявили 753 случая заражения.
Ранее Собянин рассказал о программе вакцинации от коронавируса в Москве.
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