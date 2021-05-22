За сутки от ковида умерло 386 заболевших

Свежие данные по COVID-19 в России публикует оперштаб.

За последние сутки выявлено 8 709 случаев коронавируса. От ковида умерло 386 человек. В течение последних 24 часов выздоровели 9 345 пациентов.

Лидирует по заболеваемости коронавирусом российская столица. В Москве на утро 22 мая – 2653 заражения. На второй строчке Петербург с 833 случаями. Третье место занимает Московская область с 775 заболевшими.

За весь период пандемии в России от ковида скончались 118 125 пациентов. Выявлено 4 992 554 заражения. Вылечились 4 610 465 человек.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что в нашей стране могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса.