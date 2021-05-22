Угроза исходит от Южной Азии

Автор материала, опубликованного в американском Project Syndicate призвал обратить внимание на происходящее в регионе.



По мнению журналиста, в Южной Азии сейчас – настоящее гуманитарное бедствие огромных масштабов. Распространение коронавируса практически не контролируется, утверждает автор. Между тем в регионе живет четверть населения Земли. Если не взять ситуацию под контроль, с пандемией ковида по всему миру не удастся справиться, и она может стать вечной.

В материале говорится о бедственном положении жителей региона из-за нехватки кислорода в больницах, а также недостаточного числа медиков, из-за чего перед медучреждениями скапливаются огромные очереди.

В Непале – нехватка вакцины. Препарат поставляла в основном Индия, а сейчас поставки прервались. Между тем практически каждый второй житель Непала заражен коронавирусом.

Автор статьи призвал помочь Южной Азии с вакцинацией, дабы избежать угрозы всему миру.

"Бесконтрольное распространение вируса где бы то ни было может привести к появлению еще более смертельно опасных штаммов", – говорится в материале.