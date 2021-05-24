В излюбленных туристами местах гораздо безопаснее, уверяют местные власти

Турецкие власти могут принять для россиян модель по созданию условий в рамках "безопасного туризма", которую Анкара ранее применяла для граждан ФРГ. Соответствующее заявление сделал глава Министерства культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

Министр отметил, что речь идет о курортных областях Турции, где суточный прирост заражения коронавирусной инфекцией на 50% ниже средних показателей по всей стране, отмечает Ura.ru.

Глава ведомства также напомнил, что отели в указанных регионах продолжают работать по системе "все включено". Таким образом, отметил министр для РИА "Новости", местные власти предлагают Москве возобновить перелеты в курортные регионы.



