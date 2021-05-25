Уже выздоровели 4 632 955 жителей страны

Пандемия коронавируса в России заметно снизила обороты, но до конца не отступает. По сводке Оперштаба, за 24 часа инфекцию подхватили 7 884 соотечественника. При этом 393 человека скончались и 8 743 излечились.

Лидирует по количеству случаев заражения опять Москва – в столице оно выросло на 2 075. Получше ситуация в Петербурге, где положительный результат дали еще 844 теста. Дополнительно заболели 734 жителя Московской области.

В целом с начала эпидемии в нашей стране выявлено 5 017 795 диагнозов "COVID-19". Ушли из жизни 119 194 инфицированных Избавились от коронавируса 4 632 955 россиян.

На днях Сергей Собянин рассказал о вакцинации в Москве. Мэр столицы напомнил о том, почему важно вовремя сделать прививку.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса отступает, ограничения снимаются. Уже с 1 июня прекращает действовать послабление для пенсионеров и других получателей госпособий на автоматическое продление льгот и удаленное оформление денежных выплат.