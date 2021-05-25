Власти Якутии ввели обязательную вакцинацию

Организацию возложили на местных работодателей

Якутские власти приняли решение об обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции для населения. Об этом стало известно сегодня, 25 мая.

Согласно приведенным данным, речь идет о постановлении главврача республики. Организацией вакцинации должны заняться работодатели.

Неисполнение требований местных властей о вакцинации для местного населения влечет штраф от 200 тысяч рублей, передает РИА "Новости".

Егор МАЛКОВ

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