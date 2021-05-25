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Якутские власти приняли решение об обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции для населения. Об этом стало известно сегодня, 25 мая.
Согласно приведенным данным, речь идет о постановлении главврача республики. Организацией вакцинации должны заняться работодатели.
Неисполнение требований местных властей о вакцинации для местного населения влечет штраф от 200 тысяч рублей, передает РИА "Новости".
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