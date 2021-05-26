Число случаев заражения снова увеличилось

На 26 мая количество инфицированных в России достигло 5 026 168. Только за сутки диагноз "COVID-19" поставили 8 373 жителям нашей страны, сообщает Оперативный штаб,

Москва не покинула верхнюю строчку антирейтинга. Число зараженных в столице прибыло на 2 416 горожан. Второй в списке – Петербург, в котором заболели еще 839 человек. Третьим значится Подмосковье с 734 тестами, которые дали положительный результат.

За 24 часа умерли 406 россиян с коронавирусом. За время пандемии скончались 119 600 инфицированных.

Выздоровели со вчерашнего дня 9 135 соотечественников. И 4 642 090 человек полностью избавились от COVID-19.

Тем временем в Европе постепенно снимают некоторые ограничения, связанные с коронавирусом, и начинают пускать россиян. В Москве и некоторых регионах нашей страны возобновлена работа визовых центров.

Ранее стало известно о том, что с 1 июня Грузия открывает сухопутные границы с РФ. До этого в страну нельзя было попасть подобным способом из-за карантина по COVID-19.