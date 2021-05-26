Россияне должны самостоятельно осознать важность процедуры, считает президент

Владимир Путин выступил против введения обязательной вакцинации в России.

По мнению президента, прививку от коронавируса нельзя делать в принудительном порядке, а граждане должны сами осознать важность вакцинации, пишет РИА "Новости".

На сегодняшний день в России против коронавируса полностью привились уже более десяти миллионов человек.

Напомним, что ранее обязательная вакцинация против COVID-19 была введена в Якутии. Неисполнение требований станет основанием для штрафа в размере от 200 тысяч рублей.