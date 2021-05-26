Путин высказался об обязательной вакцинации в России

Россияне должны самостоятельно осознать важность процедуры, считает президент

Владимир Путин выступил против введения обязательной вакцинации в России. 

По мнению президента, прививку от коронавируса нельзя делать в принудительном порядке, а граждане должны сами осознать важность вакцинации, пишет РИА "Новости". 

На сегодняшний день в России против коронавируса полностью привились уже более десяти миллионов человек. 

Напомним, что ранее обязательная вакцинация против COVID-19 была введена в Якутии. Неисполнение требований станет основанием для штрафа в размере от 200 тысяч рублей. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

России придется расплачиваться за игры Запада с Лукашенко - политолог

Речь может пойти о спасении государства, считает эксперт

Блогер высмеял Запад за "подвиги" Петрова и Боширова юмористической песней

Ставшая интернет-мемом пара повеселила пользователей Сети

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей