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Оперштаб опубликовал свежие данные по ситуации с коронавирусом в России. По ним, за время пандемии выявлено 5 035 207 случаев заражения. Скончались в целом 120 002 человека, излечились 4 651 849 соотечественников.
В течение последних 24 часов заразились 9 039 человек. Ушли из жизни 402 россиянина с коронавирусом, выздоровели 9 759 граждан.
За сутки в Москве COVID-19 диагностировали у 3 105 горожан. В Петербурге со вчерашнего дня заболели 836 жителей. На 735 выросло число инфицированных в Московской области.
Накануне Владимир Путин высказался об
обязательной вакцинации в России. Он сказал, что прививку
от COVID-19 нельзя делать в принудительном порядке,
граждане должны сами осознать ее важность.
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