Выздоровели 9 759 человек: свежая статистика по коронавирусу в России на 27 мая

Выздоровели 9 759 человек: свежая статистика по коронавирусу в России на 27 мая
Фото: Денис Гришкин/АГН Москва
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Инфекцию подхватили еще 9 039 жителей страны

Оперштаб опубликовал свежие данные по ситуации с коронавирусом в России. По ним, за время пандемии выявлено 5 035 207 случаев заражения. Скончались в целом 120 002 человека, излечились 4 651 849 соотечественников.

В течение последних 24 часов заразились 9 039 человек. Ушли из жизни 402 россиянина с коронавирусом, выздоровели 9 759 граждан.

За сутки в Москве COVID-19 диагностировали у 3 105 горожан. В Петербурге со вчерашнего дня заболели 836 жителей. На 735 выросло число инфицированных в Московской области. 

Накануне Владимир Путин высказался об обязательной вакцинации в России. Он сказал, что прививку от COVID-19  нельзя делать в принудительном порядке, граждане должны сами осознать ее важность.  

Полина ДОРОЖКИНА

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Массовый вылет черной мошки в Сурском районе. От укусов насекомых пали 10 животных, шесть человек обратились за медицинской помощью
Гость244140
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ентр управления регионом зафиксировал порядка 20 сообщений. В основном это с. Астрадамовка и близлежащие села Сурского района, а также Большая Кандарать Карсунского района. Ответы на обращения жителей перекликаются между собой: “Теплые дни дали массовый вылет. Длится лет мошки обычно 2-3 недели, в зависимости от погоды, а потом идет на спад. От мошки эффективных средств защиты нет. Проводить массовые химические обработки против мошки сейчас бесполезно,
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