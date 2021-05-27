Инфекцию подхватили еще 9 039 жителей страны

Оперштаб опубликовал свежие данные по ситуации с коронавирусом в России. По ним, за время пандемии выявлено 5 035 207 случаев заражения. Скончались в целом 120 002 человека, излечились 4 651 849 соотечественников.

В течение последних 24 часов заразились 9 039 человек. Ушли из жизни 402 россиянина с коронавирусом, выздоровели 9 759 граждан.

За сутки в Москве COVID-19 диагностировали у 3 105 горожан. В Петербурге со вчерашнего дня заболели 836 жителей. На 735 выросло число инфицированных в Московской области.



Накануне Владимир Путин высказался об обязательной вакцинации в России. Он сказал, что прививку от COVID-19 нельзя делать в принудительном порядке, граждане должны сами осознать ее важность.

