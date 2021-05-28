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К 28 мая в нашей стране выявлено 5 044 459 случаев заражения. За 24 часа заболели 9 252 россиянина, информирует Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Первой в списке по числу новых инфицированных остается Москва, где таких обнаружено 3 274. Дополнительно 840 тестов на COVID-19 дали положительный результат в Петербурге и 746 в Московской области.
Умерли еще 440 зараженных. Всего за время эпидемии скончались 120 406 инфицированных жителей нашей страны.
Со вчерашнего дня вылечились 9 385 россиян. Избавились от коронавируса 4 661 234 человека.
Тем временем Москва стала одним из мировых лидеров, которые успешно
справляются с COVID-19.
Российской столице
досталось второе место в рейтинге.
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