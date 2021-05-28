В Австрии отказались признавать сертификаты о вакцинации "Спутником V"

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В Австрии отказались признать сертификаты о вакцинации "Спутником V". Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел Словакии.
Остальные словацкие документы о прививках в Вене считают законными, передает РИА "Новости" сообщение МИД.
Ранее посольство РФ назвало причину скандала вокруг "Спутника V" в Словакии. Жители этой европейской страны не могут получить российскую вакцину, так как стали жертвами политической дискредитации, направленной против лекарственного препарата, сказали в дипмиссии РФ.
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