Свежая статистика по коронавирусу в России на 29 мая

Свежая статистика по коронавирусу в России на 29 мая
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
От COVID-19 выздоровели за сутки 9 250 человек

Оперативный штаб рассказал о ситуации с эпидемией коронавируса в России. Так, за сутки врачи выявили 9 289 новых случаев заражения. За все время положительные тесты на инфекцию сдали 5 053 748 россиян.

В Москве заболели 3241 горожан. В Санкт-Петербурге врачи поставили 846 диагнозов "коронавирус". В Подмосковье на самоизоляцию ушли 750 жителей.

Умер за последние 24 часа от COVID-19 401 пациент. За все время эпидемии скончались 120 807 жителей страны.

Выздоровевших за день оказалось 9 250 россиян. Всего с болезнью справились 4 670 484 человек.

Полина ИВАНОВА

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