Еще 8 475 зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 31 мая

Еще 8 475 зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 31 мая
Фото: Денис Гришкин/АГН Москва
продолжениеКоронавирус в России: главное
От COVID-19 за сутки избавились 6 715  человек

По данным Оперштаба, за сутки в России заболели 8 475 жителей. Число инфицированных в целом достигло 5 071 917.

В Москве зафиксировано 2 614 новых случаев заражения. Еще у 822 горожан в Петербурге обнаружили COVID-19. На 752 стало больше диагнозов "коронавирус" в Московской области.

Со вчерашнего дня ушли из жизни 339 россиян, подхвативших инфекцию. За время пандемии жертвами болезни стали 121 501 человек в нашей стране.

За последние 24 часа выздоровели 6 715 соотечественников. Всего количество победивших COVID-19 составило 4 684 585.

На днях  Москва вошла в число мировых лидеров, которые успешно справляются с COVID-19. Таковы данные исследования по оценке действий городских властей в период пандемии.  

Полина ДОРОЖКИНА

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