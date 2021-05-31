Курс рубля
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По данным Оперштаба, за сутки в России заболели 8 475 жителей. Число инфицированных в целом достигло 5 071 917.
В Москве зафиксировано 2 614 новых случаев заражения. Еще у 822 горожан в Петербурге обнаружили COVID-19. На 752 стало больше диагнозов "коронавирус" в Московской области.
Со вчерашнего дня ушли из жизни 339 россиян, подхвативших инфекцию. За время пандемии жертвами болезни стали 121 501 человек в нашей стране.
За последние 24 часа выздоровели 6 715 соотечественников. Всего количество победивших COVID-19 составило 4 684 585.
На днях Москва
вошла в число
мировых лидеров, которые успешно справляются с COVID-19. Таковы данные исследования по оценке действий городских
властей в период пандемии.
О провокациях рассказали в МИД республики
Согласование последних двух "дорожных карт" по интеграции планируется завершить к осени 2021 года