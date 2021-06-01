Инфекцию подхватили еще 9,5 тысяч жителей страны

На 1 июня количество случаев заражения, как сообщает Оперативный штаб, уже достигло 5 081 417. Скончались 121 873 заболевших, избавиться от COVID-19 удалось 4 693 579 россиянам.

За сутки инфекцию подхватили 9,5 тысяч жителей нашей страны. Умерли за последние 24 часа 372 человека, у которых обнаружили коронавирус. При этом со вчерашнего дня 8 994 соотечественника выздоровели.

Еще 3 669 тестов в Москве дали положительный результат. В Петербурге выявили 817 новых случаев. Дополнительно 743 больных COVID-19 насчитали в Подмосковье.