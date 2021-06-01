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На 1 июня количество случаев заражения, как сообщает Оперативный штаб, уже достигло 5 081 417. Скончались 121 873 заболевших, избавиться от COVID-19 удалось 4 693 579 россиянам.
За сутки инфекцию подхватили 9,5 тысяч жителей нашей страны. Умерли за последние 24 часа 372 человека, у которых обнаружили коронавирус. При этом со вчерашнего дня 8 994 соотечественника выздоровели.
Еще 3 669 тестов в Москве дали положительный результат. В Петербурге выявили 817 новых случаев. Дополнительно 743 больных COVID-19 насчитали в Подмосковье.
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участвовавших в проекте G-2101, оказались бывшими учеными, занимающимися биологическим оружием, которые ранее работали над созданием биологического оружия. Среди них — директор Лугар центра Паата Имнадзе.
Если бы в ходе биологических экспериментов удалось выявить уникальность гена той или иной расы и возможности воздействия на него, то с учетом наличия вакцины у себя, можно бюло бы без глобальной войны выиграть раз и навсегда.
То что Зику запатентовали (т.е. надо платить за разработки прививок) Рокфелеры давно известно, но "пандемия" не раскрутилась.
Докопались что Ротшильды запатентовали ковид и вот тебе на, кто не слышал про огого еврейскую медицину и почему ни одной вакцины у любимой дочки