Оперштаб опубликовал новые данные по COVID-19

За 24 часа, по свежей статистике, в России 8 832 теста на коронавирус дали положительный результат. С начала пандемии заболели 5 090 249 жителей нашей страны.

В Москве выявлено дополнительно 2 842 случая заражения. Инфицированных в Петербурге стало больше на 828 горожан. Еще у 761 человека в Московской области диагностировали COVID-19.

Со вчерашнего дня умерли 304 заболевших. За время эпидемии ушли из жизни 122 267 россиян с коронавирусом.

Одолели инфекцию за сутки 9 020 человек. Полностью избавились от нее 4 702 599 жителей нашей страны.

Накануне стало известно, почему вакцинироваться от COVID-19 нужно и переболевшим. Ориентироваться на наличие иммуноглобулинов, благодаря которым вырабатывается иммунитет, не стоит, так как в последнее время инфекция начала активно мутировать.

Ранее сообщалось, что в Дании опасаются обострения эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Власти страны запретили российским болельщикам приезжать на чемпионат Европы, так как не признают наши вакцины.

