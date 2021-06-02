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За 24 часа, по свежей статистике, в России 8 832 теста на коронавирус дали положительный результат. С начала пандемии заболели 5 090 249 жителей нашей страны.
В Москве выявлено дополнительно 2 842 случая заражения. Инфицированных в Петербурге стало больше на 828 горожан. Еще у 761 человека в Московской области диагностировали COVID-19.
Со вчерашнего дня умерли 304 заболевших. За время эпидемии ушли из жизни 122 267 россиян с коронавирусом.
Одолели инфекцию за сутки 9 020 человек. Полностью избавились от нее 4 702 599 жителей нашей страны.
Накануне стало известно, почему вакцинироваться от COVID-19 нужно и переболевшим. Ориентироваться на наличие иммуноглобулинов, благодаря которым вырабатывается иммунитет, не стоит, так как в последнее время инфекция начала активно мутировать.
Ранее
сообщалось, что в Дании опасаются обострения эпидемиологической ситуации по
коронавирусу. Власти страны запретили российским болельщикам приезжать на
чемпионат Европы, так как не признают наши
вакцины.
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