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Со вчерашнего дня коронавирус диагностировали у 8 933 россиян. Ушли из жизни за 24 часа, по информации Оперативного штаба, 393 человека, выздоровели 9 383.
К 3 июня заболели 5 099 122 жителя нашей страны. Число жертв пандемии достигло 122 560. Излечились от коронавируса 4 711 982 россиянина.
Накануне россиян предупредили о новой пандемии. Время показало, что уровень подготовки нашей страны к эпидемическим шокам оказался одним из самых лучших в мире, однако на COVID-19 испытания не закончатся.
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Разработка биологического оружия должна быть запрещена по аналогии с запретом на испытания ядерного оружия. Такое мнение высказал академик РАН Армаис Камалов Есть очень много лабораторий, которые сегодня финансируются за счет министерства обороны США. Не секрет, что они находятся и в Грузии, и в Армении, и в других республиках. Удивительно, что доступ к таким лабораториям закрыт, и мы не понимаем, чем они там занимаются. Можем только догадываться.
Разработка биологического оружия должна быть запрещена по аналогии с запретом на испытания ядерного оружия. Такое мнение высказал Есть очень много лабораторий, которые сегодня финансируются за счет министерства обороны США. Не секрет, что они находятся и в Грузии, и в Армении, и в других республиках.