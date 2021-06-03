Плюс 8 933 заболевших: свежая статистика по коронавирусу в России на 3 июня

Плюс 8 933 заболевших: свежая статистика по коронавирусу в России на 3 июня
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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Тройка регионов с самой неблагоприятной ситуацией по распространению COVID-19 осталась прежней

Со вчерашнего дня коронавирус диагностировали у 8 933 россиян. Ушли из жизни за 24 часа, по информации Оперативного штаба, 393 человека, выздоровели 9 383.

  • Лидирует в топ-3 регионов с самой неблагоприятной ситуацией по распространению COVID-19 по-прежнему Москва. Там обнаружены еще 2 876 инфицированных.
  • Немного лучше обстоят дела в Северной столице. Из тестов, сданных жителями Петербурга, за сутки 891 дал положительный результат.
  • Замыкает первую тройку в антирейтинге Подмосковье. В области 770 новых случаев заражения.

К 3 июня заболели 5 099 122 жителя нашей страны. Число жертв пандемии достигло 122 560. Излечились от коронавируса 4 711 982 россиянина.

Накануне россиян предупредили о новой пандемии. Время показало, что уровень подготовки нашей страны к эпидемическим шокам оказался одним из самых лучших в мире, однако на COVID-19 испытания не закончатся.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость244140
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Ковид доказано, что это лабораторный штамм. Скрестили два или три вируса, как Мичурин, это элементарно Ватсон.
Разработка биологического оружия должна быть запрещена по аналогии с запретом на испытания ядерного оружия. Такое мнение высказал академик РАН Армаис Камалов Есть очень много лабораторий, которые сегодня финансируются за счет министерства обороны США. Не секрет, что они находятся и в Грузии, и в Армении, и в других республиках. Удивительно, что доступ к таким лабораториям закрыт, и мы не понимаем, чем они там занимаются. Можем только догадываться.
Гость244140
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.Не секрет, что они находятся и в Грузии, и в Армении, и в других республиках. Удивительно, что доступ к таким лабораториям закрыт, и мы не понимаем, чем они там занимаются. Можем только догадываться. Поэтому я считаю, что на разработку генномодифицированных вирусов, направленных на создание биологического оружия, надо наложить такой же запрет во всем мире, как и на испытания ядерного оружия", - сказал Камалов.академик РАН Армаис Камалов
Гость244140
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Ковид доказано, что это лабораторный штамм. Скрестили два или три вируса, как Мичурин, это элементарно Ватсон.
Разработка биологического оружия должна быть запрещена по аналогии с запретом на испытания ядерного оружия. Такое мнение высказал Есть очень много лабораторий, которые сегодня финансируются за счет министерства обороны США. Не секрет, что они находятся и в Грузии, и в Армении, и в других республиках.
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