Тройка регионов с самой неблагоприятной ситуацией по распространению COVID-19 осталась прежней

Со вчерашнего дня коронавирус диагностировали у 8 933 россиян. Ушли из жизни за 24 часа, по информации Оперативного штаба, 393 человека, выздоровели 9 383.

Лидирует в топ-3 регионов с самой неблагоприятной ситуацией по распространению COVID-19 по-прежнему Москва. Там обнаружены еще 2 876 инфицированных.

Немного лучше обстоят дела в Северной столице. Из тестов, сданных жителями Петербурга, за сутки 891 дал положительный результат.

Замыкает первую тройку в антирейтинге Подмосковье. В области 770 новых случаев заражения.

К 3 июня заболели 5 099 122 жителя нашей страны. Число жертв пандемии достигло 122 560. Излечились от коронавируса 4 711 982 россиянина.

Накануне россиян предупредили о новой пандемии. Время показало, что уровень подготовки нашей страны к эпидемическим шокам оказался одним из самых лучших в мире, однако на COVID-19 испытания не закончатся.