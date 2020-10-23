Эшелон памяти

В "Школе современной пьесы" идет удивительный по своей простоте и пронзительности моноспектакль "Фаина. Эшелон"

2020 год – год уникальный, год, когда мы празднуем 75-летие победы в ВОВ, вспоминаем своих героев, пересматриваем пожелтевшие карточки, вглядываясь в лица тех, кто навсегда остался на полях сражений. Трясущимися руками разворочаем треугольники писем, чтобы прочитать трогательное и берущее за душу "Здравствуйте, дорогие мама, папа. Сообщаю вам, что я жив и здоров". Конечно же, многие театры, музеи, культурные центры постарались подготовить специальные постановки, экспозиции, мероприятия, посвященные годовщине великой победы.



Режиссеру "Школы современной пьесы" Иосифу Райхельгаузу удалось создать удивительный по своей пронзительности и кажущейся простоте моноспектакль "Фаина. Эшелон", посвятив постановку своей матери Фаине Иосифовне. Основой спектакля стала автобиографичная история матери режиссера, описанная в книге "О том, что помню… прошло… тревожит".





С первых минут зритель оказывается в нестандартном сценическом пространстве – на платформе из сбитых досок размещены приставленные к другу столы, совершенно разной формы и фактуры, потрепанные, потертые жизнью и людьми, и такие же разные стулья. Центральное место на этой импровизированной кухне занимают плита, маленький разделочный стол, на котором сиротливо стоят кастрюльки, сковородка и нехитрый набор для приготовления постного борща по семейному рецепту.

Еще до начала представления у каждого в зале возникает ощущение, что он неведомым образом переместился во времени и оказался в огромной коммунальной квартире, где поздним вечером ведутся разговоры на кухне, на которой никогда не бывает тесно. Это ощущение обманчиво, в ходе спектакля все окажется не таким простым. И приготовление постного борща заставит каждого вспомнить боль своей собственной семьи.

Вы не знаете, что такое постный борщ? И не верите, что борщ без мяса может быть вкусным? В конце спектакля вы кардинально поменяете свое мнение, а рецепт сможете передать своим детям.

Заслуженная артистка РСФСР Елена Всеволодовна Санаева варит борщ и рассказывает от лица Фаины Иосифовны. Рассказывает, неторопливо нарезая картошку, свеклу, аккуратно помешивая зажарку из лука и морковки, замечая, как важна для вкуса правильно приготовленная зажарка. Рассказывает о своей боли и о своей радости, о том, как были счастливы ее родители, о том, как гордились своими детьми, о том, счастливая жизнь и безоблачное детство обрывается с началом войны, как семья эвакуируется на эшелоне, державшем путь в далекий Узбекистан.

Эшелон попадет под обстрел фашисткой авиации и поделит жизнь обычной советской семьи на до и после. 15-летней Фане с 12-летней сестрой Броней придется ехать дальше, девочки стойко будут переносить лишения и трудности, навсегда сохранив в душе страшную картину гибели родных, возвращаясь к тому страшному дню в своих воспоминаниях.





Пространство, в начале казавшееся уютной кухней, манящей обещанием неторопливого приятного разговора, резко трансформируется в вагон эшелона, здесь есть и перестук колес, и мелькание меняющегося пейзажа. Но это не пространство изменяется, изменяется твое внутреннее ощущение. Теперь ты уже видишь перед собой не актрису Елену Санаеву, а Фаину Иосифовну Райхельгауз, без злобы и проклятий тихим голосом говорящую страшные вещи, как приходилось выживать в эвакуации, какой чудовищной бывает человеческая подлость, о судьбах еврейских семей в эти страшные годы и о том как много боли скрывается за словами "после войны в колхоз вернулись только три человека". В этот момент зрители начинают прятать глаза, в них блестят предательские слезы, ведь каждая семья в нашей стране может рассказать о своей трагедии, и каждая во многом совпадет с историей жизни маленькой Фани.

На плите тихо булькает борщ, аромат разносится по залу, заставляя принюхиваться, на столах появляются скатерти, металлические тарелки, чашки, ложки… Мы ведь на кухне, гостеприимная хозяйка рассказывает о своей жизни и своей маме, ее воплощением стала прекрасная воздушная сотканная из света Татьяна Циренина. Тихая кухня, приятные гости и повествование уже убаюкивает сценами из мирной послевоенной жизни.

Но героиня все возвращается в мыслях к тому дню, что уничтожил дружную семью. И опять эшелон, авианалет, оглушающий рев Мессершмиттов, бомбежка, разрывы снарядов, все пространство вокруг начинается ломаться.

А потом темнота и тишина … разрываемые спокойной фразой хозяйки кухни – Дорогие, борщ готов – подходите…

Вы не знаете, что такое постный борщ? И не верите, что борщ без мяса может быть вкусным? Вы просто не умеете его правильно готовить. Самое важное – это правильно приготовить зажарку. Ну и, конечно, попросить рецепт у мамы.