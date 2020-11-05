Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России

На концертах, как правило, не бывает свободных мест

В России классическая музыка пользуется спросом – обычно в залах не протолкнуться, а консерватории и училища каждый год по соответствующей специальности выпускают множество композиторов. Об этом в интервью ютуб-каналу Metametrica поведал победитель конкурса "Партитура", композитор и пианист Алексей Чернаков. Он также признался, что мечтает услышать свою оперу в Большом театре.