Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России

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В России классическая музыка пользуется спросом – обычно в залах не протолкнуться, а консерватории и училища каждый год по соответствующей специальности выпускают множество композиторов. Об этом в интервью ютуб-каналу Metametrica поведал победитель конкурса "Партитура", композитор и пианист Алексей Чернаков. Он также признался, что мечтает услышать свою оперу в Большом театре.
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