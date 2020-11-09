Произведение адресовано всем неравнодушным любителям русской словесности

На встрече с читателем Егор Холмогоров много говорил о древне-русском языке и о необходимости его в школах – без этого предмета современный человек теряет связь с прошлым, свой культурный код. И без его понимания невозможна понимание хорошей литературы в частности и хорошая литература вообще.

Книга "Рцы слово твердо. Русская литература от "Слова о полку Игореве" до Эдуарда Лимонова" – это полемический вызов привычным представлениям о русской словесности, в которых "классики" из учебника всегда учат только хорошему – добру и терпимости, – а всевозможные "экстремисты" не заслуживают внимания и обсуждения. Егор Холмогоров проводит пристрастный разбор русского слова с глубокой древности и до своих современников и личных знакомых, безапелляционно отделяет своих от чужих. Радищев, Чехов, Евтушенко – "чужие". Пушкин, Набоков, Бродский – свои. А ненавидимый многими Солженицын не просто свой, а наставник и учитель, как и его вечный оппонент Эдуард Лимонов. Автор стремится убедить читателей в том, что разделил правильно. Его критерий оценки литературы – воздействие на становление русского национального сознания.

Сам писатель во время встречи с читателями сказал так: "Моя книга – это взгляд религиозного человека на литературный процесс. Древнерусская матрица – это основа и код для понимания всего написанного по-русски. Это точка, через которую в русскую литературу можно заходить. У нас есть авторы глубокого православного духовного романа. Но наша публика плохо или совсем не понимает этот жанр и этот пласт литературы. Да, каждый писатель по большому счету говорит с богом. Но у каждого современного, особенно раскрученного, писателя сбиты представления о боге. У нас сейчас в литературе все на высшем стилистическом уровне. Все знают, как писать. Немногие знают, зачем писать. Огромное число смысловых элементов нашей русской литературы рассыпаны, перемешаны, как разбитая мозаика фресок монастыря, как разобранный на стеклышки витраж окна нашего храма. И должно прийти поколение гениев – от Genius – духом святым наполненных людей – которые сложат все эти элементы русского слова в правильном порядке. Наше поколение этого не смогло, но мы должны подготовить это поколение гениев".

Книга адресована всем неравнодушным любителям русской словесности – учителям и преподавателям, исследователям, студентам и даже старшеклассникам. Всем, у кого за годы написания "сочинений по литературе" накопились вопросы и возражения, о которых они хотели бы поспорить.

Егор Холмогоров – писатель, философ, публицист и общественный деятель. Человек-мем, окрестивший события 2014 года "Русской весной". И задавший работу мировой политологии: на Западе выпущены уже несколько книг о том, действительно ли Россия придерживается сформулированной им доктрины атомного православия (идеи о том, что православие и ядерный щит являются двумя составляющими безопасности России) или это только показалось. Бескомпромиссный проповедник русского патриотизма и язвительный непримиримый оппонент либералов-западников. Один из тех, кто возродил консервативный славянофильский образ мыслей в современной России и сделал его широко популярным.

Интересы Холмогорова очень разносторонние: богословие, история, политическая философия, культурология, литературоведение и киноведение. Его можно было читать в респектабельных "Известиях" и в авангардном "Спутнике и Погроме", слушать на "Маяке", "РСН" и радио "Комсомольская правда", смотреть и на Первом канале, и на НТВ, и на "Царьграде". Но главное дело Холмогорова – книги: "Русский националист" (2006), "Карать карателей" (2014), "Истина в кино" (2018), "Игра в цивилизацию" и "Русские" (обе 2020).