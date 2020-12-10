Роман Мирошниченко: "Я предпочитаю джазовый концепт"

Роман Мирошниченко: "Я предпочитаю джазовый концепт"
Фото: пресс-служба
О "Шестом чувстве", признании в Голливуде, популярности в Японии и новых возможностях для музыканта в условиях пандемии - в интервью титулованного фьюжн-гитариста

– Роман, вы записывали новый альбом "Шестое чувство" (The Sixth Sense) с апреля по сентябрь 2020 года. А как долго сочинялись композиции?

– Обычно после выхода каждого альбома я намеренно делаю продолжительную паузу. Для новых мелодий и аранжировок нужны новые впечатления и новые идеи, иначе начнутся самоповторы. Так что лучше не частить.

Предыдущий альбом "Восхождение" (Ascension) публика встретила очень хорошо, и на волне успеха сложился концепт следующего альбома: работа в основном на электрогитарах. Но поиск новых идей не терпит спешки, и достаточного музыкального материала накоплено не было, поэтому я понимал, что записывать следующий альбом начну не скоро. А дальнейшие события вроде бы это подтверждали.

– Вы имеете в виду пандемию? Сейчас музыканты хором жалуются. А какое влияние она оказала на ваше творчество?

– Накануне весны меня порадовали Первым призом американского конкурса The International Acoustic Music Awards, и альбом-сборник моих лучших композиций получил номинацию на The Independent Music Awards в категории Best Compilation Album. Это вызвало резонанс в СМИ, промоутеры стали делать предложения... Я уже было начал собираться в большой гастрольный тур, но тут начался карантин.

Жизнь музыкального сообщества резко переменилась. Но лично для меня новые правила открыли новые возможности. Сперва я получил приглашение к сотрудничеству от Кашана Адмани (Kashan Admani) – пакистанского продюсера и владельца студии Dream Station Productions. Для его проекта We Are One я записал гитарные треки. В записи других партий участвовали поистине легендарные музыканты: ударные – Саймон Филлипс (Simon Phillips), номинант Grammy; бас-гитара – виртуоз Стю Хэмм (Stu Hamm), игравший с Джо Сатриани (Joe Satriani); перкуссия – Гумби Ортиз (Gumbi Ortiz), участник проектов Эла Ди Меолы (Al Di Meola).

О проекте We Are One много писала мировая пресса. Музыкальное видео "We Are One" набрало более 1 млн просмотров в соцсетях.  

В апреле мы созвонились с великолепной гитаристкой Дженнифер Баттен (Jennifer Batten), которая много лет выступала с Майклом Джексоном (Michael Jackson). Собирались просто поговорить про тревожную ситуацию в мире, но слово за слово – и решили записать совместный сингл.

Я показал набросок мелодии и риффа. Материал ей очень понравился. Дальше была запись аранжировки под дуэт, в которой участвовали мои давние партнеры по студии и сцене, профессионалы высочайшего уровня Валерий Черноок (ударные) и Олег Канаков (бас-гитара). Наконец, Дженнифер записала свои гитарные партии, я сделал микс – и созданный в изоляции сингл с говорящим названием IsoBoogie вышел в свет.

Релиз оказался успешным, свободного времени из-за отмены выступлений стало намного больше, недостатка в новых идеях уже не было, и все это послужило стимулом для записи следующего альбома. Опыт показал, что нынешняя ситуация – совсем не конец света, а внутренний голос сказал, что пора начинать. Главное – не тормозить и не жаловаться, а делать свое дело. Я с головой ушел в работу и стал записывать "Шестое чувство".

– Новые композиции изначально сочинены с прицелом на конкретных участников записи? Или же это приглашённые музыканты так удачно вписались в структуру ваших композиций?

– Бас-гитарист Банни Брюнель (Bunny Brunel) запомнил меня на выставке NAMM Show в Калифорнии несколько лет назад. Также на него произвели впечатление мои предыдущие альбомы. Он искал нового гитариста для фьюжн-проекта CAB и предложил мне сотрудничество. Этот проект знаменит в музыкальном мире: альбомы CAB дважды номинировались на Grammy. А когда запись была готова, я в ответ предложил Банни Брюнелю записать соло для трека с моего альбома "Шестое чувство" под названием Flying Dragon – в честь космического корабля Илона Маска.

В треке Bodhrán's Magic мне была необходима перекличка гитары с виртуозной скрипкой. Для записи я пригласил своего большого друга Чарли Бишарата (Charlie Bisharat), лауреата Grammy, с которым выступал в Калифорнии в 2010 году. Свою задачу он выполнил просто блестяще.

Недавно композиция "Bodhrán's Magic" получила номинацию на Hollywood Music in Media Awards. Это престижнейшая премия, номинантами и лауреатами которой становились саундтреки к фильмам "Джокер", "Паразиты", "Человек-паук", "Семейка  Аддамс", "Форд против Феррари",

"Зеленая книга" и такие музыканты, как Ханс Циммер (Hans Zimmer), Алан Сильвестри (Alan Silvestri), Энни Леннокс (Annie Lennox), Сэм Смит (Sam Smith), Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez), Леди Гага (Lady Gaga), группа Earth, Wind & Fire...

Хотелось, чтобы в композиции Moon Over Tanjore перед моим гитарным соло прозвучало продолжительное, виртуозное и в то же время мелодичное соло на бас-гитаре. Я обратился к еще одному давнему другу: никто на планете Земля не смог бы воплотить мою идею лучше, чем Доминик ДиПьяцца (Dominique DiPiazza).

И еще два друга помогли усилить ритм-секцию перкуссией – Фрэнк Колон (Frank Colon) и Гумби Ортиз (Gumbi Ortiz) входят в число лучших в мире перкуссионистов, а для списка мировых звезд, с которыми они выступали, здесь не хватит места.

При записи моего альбома новым опытом стало участие Гари Хасбенда  (Gary Husband). Он уникальный мультиинструменталист, в разное время работал с великими Гари Муром (Gary Moore) и Алланом Холдсвортом (Allan Holdsworth), а сейчас играет на клавишных у Джона Маклафлина (John Mclaughlin).

Гари заставил всех поволноваться. Он сыграл соло на клавишных и прислал микс. Его работа всем очень понравилась, и я попросил прислать отдельный трек. Но тут выяснилось, что из-за серьезного сбоя компьютера Гари потерял всю информацию. Целый день он честно пытался восстановить материал, а когда из этого ничего не вышло, в дело включились мы все. В результате общими усилиями удалось изолировать из чернового микса его трек и вернуть в проект. Чистовой микс мы сумели свести так, что все звучит идеально, будто никаких проблем не было. С гордостью за себя и своих товарищей могу сказать: современные плагины в умелых руках иногда творят настоящие чудеса.

– Вы не раз выступали со Стивом Ваем. Судя по откликам, он внимательно следит за вашим творчеством. Было ли желание позвать его на запись альбома?

– Стив Вай (Steve Vai) очень тепло отозвался о нашем сингле с Дженнифер Баттен и написал мне: "Эй, Роман! Отличный трек! Восхитительные звучание гитары и фразировка! Действительно классная штука! Рад видеть, что вы, ребята, хорошо используете карантин!"

Я знаю, как тщательно Стив подбирает слова, и всегда благодарен ему за похвалы моей музыке. Конечно же, хотелось бы продолжить наше сотрудничество. Но для Стива у меня есть идея вне контекста альбома – записать сингл-трибьют Фрэнку Заппе (Frank Zappa). Поэтому ради "Шестого чувства" я не стал его беспокоить.

– Кроме восьми собственных композиций, вы включили в альбом "Шестое чувство" сочинения других авторов – Planar и Moon Over Tanjore. Почему вы выбрали эти пьесы для своего альбома?

– Автор композиции "Planar" – Даниэль Фигуэйредо (Daniel Figueiredo), дважды лауреат Latin Grammy и мой сопродюсер по альбому 2013 года "Surreal". Он замечательный композитор, аранжировщик, музыкальный продюсер и звукорежиссёр.

На заключительном этапе работы над "Шестым чувством" я показал ему материал. Даниэль, в свою очередь, прислал несколько своих новых произведений с камерным оркестром. Пьеса Planar понравилась мне настолько, что мы создали обновленную аранжировку. Удачное сочетание акустической и электрогитары на фоне звучания камерного оркестра добавило новых красок в общую палитру альбома. Получился действительно роскошный саунд.

Пьесу "Moon Over Tanjore" для трех гитар написал Хенрик Андерсен (Henrik Andersen). Ее акустическая версия вошла в один из прошлых моих проектов "World Of Guitar Trio" и была удостоена американской премии The Independent Music Awards 2016 года в категории Best World Traditional Song.

С тех пор мне хотелось раскрыть огромный потенциал этой пьесы, сделав электрическую версию. Это удалось в "Шестом чувстве", и Хенрик пришел в восторг.

– В заглавной композиции The Sixth Sense звучит эмоциональный вокализ. Как вы пришли к этой идее? Где отыскали певца?

– В 2017 году я выступал с бас-гитаристкой Джули Слик (Julie Slick) из Adrian Belew Power Trio и выдающимся шведским барабанщиком Морганом Огреном (Morgan Ågren), известным по работе у Фрэнка Заппы.

В одном из номеров специальным гостем был Мэтт Лоран (Matt Laurent) – знаменитый исполнитель  главной   роли во   всемирно  известном мюзикле "Собор Парижской Богоматери" (Notre Dame de Paris). Кроме того, Мэтт популярен в Штатах и Канаде благодаря альбому Lucky Uke, составленному из  кавер-версий рок-хитов под аккомпанемент   исключительно укуле́ле – маленькой четырехструнной гитары. Говорят,  Мэтту даже звонил Джеймс Хетфилд (James Hetfield) из "Металлики" (Metallica), чтобы лично поблагодарить за "Nothing Else Matters", настолько музыкантов группы впечатлил кавер в его исполнении.

Мэтт – очень сильный вокалист и просто отличный парень. Мы сразу с ним поладили, с первой репетиции. Он большой фанат гитары и сам может достаточно прилично играть. Диалог у нас был такой:

-  Эй, Мэтт! Хочешь спеть в моем новом альбоме?

-  Конечно, черт возьми! Это огромная честь для меня!

-  Здорово, но альбом инструментальный, и есть идея записать бэк-вокал в одной из вещей.

Чтобы задача была понятнее, я напомнил про знаменитый хит Гари Мура "The Loner", где мелодия гитары сопровождается вокалом на заднем плане. Мэтту идея понравилась; он спел очень органично и очень красиво.

Нельзя не упомянуть ещё двоих участников записи заглавного трека с альбома "Шестое чувство". Первый – Пол Вертико (Paul Wertico), семикратный лауреат Grammy, который много лет играл на ударных с Пэтом Метини (Pat Metheny). У меня он предстал в необычной роли перкуссиониста. Второй – Луис Алисия (Luis Alicea), участник электрических проектов Эла Ди Меолы, он записал партию ударных.

– Как вы записываете свои гитарные соло? Сколько на это уходит дублей?

– Я предпочитаю джазовый концепт, поэтому стараюсь записывать соло с развитием и драматургией в лучших традициях джазовой импровизации.

Есть категория гитаристов, которые монтируют соло из фрагментов, иногда чуть ли не по такту. Я предпочитаю играть на кураже без остановок, от начала до конца. Благодаря этому соло получается не рафинированное: в нем слышны драйв, естественная логика и эмоции, а не один только холодный расчёт.

На такую запись может уйти продолжительное время, но не сотни дублей, которые забивают жесткий диск компьютера до отказа. Всему есть предел, и надо не терять здравого смысла. Работая в студии, я частенько напоминаю себе и своим коллегам, что лучшее – враг хорошего.

– Вы самостоятельно продюсируете свои записи. Альбом "Шестое чувство" действительно хорошо звучит. Что для вас труднее: сочинить музыку или превратить ее в аудиотрек?

– Думаю, альбом звучал бы хуже без опыта предыдущих записей – как сольных, так и сессионных. В каждой новой работе я стараюсь использовать этот опыт с максимальным КПД.

По вине коронавируса, или, быть может, благодаря ему я был вынужден самостоятельно сводить альбом. "Шестое чувство" стало моим полноценным дебютом в качестве звукорежиссера. И здесь тоже пригодилась помощь друзей.

Кроме уже упомянутого Даниэля Фигуэйредо, меня консультировал Барри Рудольф (Barry Rudolph) – легенда звукозаписи, сотрудничавший с Родом Стюартом (Rod Stewart), Миком Джаггером (Mick Jagger), Стэнли Кларком (Stanley Clark) и другими суперзвездами.

Очень большой вклад в сведение записей внесли Валерий Черноок с Олегом Канаковым. Благодаря нашему сверхчуткому слуху и обоюдным ценным советам удалось устранить многие ошибки в миксе. Так, в пять пар ушей, вместе с зарубежными коллегами мы и осуществляли контроль.

Мастеринг я доверил бразильцу Эдуардо Кусдре (Eduardo Kusdra). Он прекрасно отмастерил прошлый альбом и был единственным кандидатом на эту роль.

Сочинение музыки и продакшн – процессы непростые, и каждый по-своему прекрасен. Для меня очень важно получать удовольствие от погружения в музыку с головой. По-моему, если музыканту приходится заставлять себя работать, если творчество ему в тягость – значит, с музыкантом что-то не так.

– Когда и где вы планируете представить "Шестое чувство" вживую?

– По известным причинам сейчас трудно делать прогнозы, и я ничего не загадываю. Но, как только обстановка нормализуется, презентация нового альбома не заставит себя ждать.

– Тем не менее концертная жизнь происходит, пусть и с ограничением по заполнению залов зрителями. К сожалению, за время бездействия многие классические музыканты, и рокеры, и джазмены ощутимо растеряли форму. На концертах слышно, что материал "не в пальцах", есть проблемы с драйвом… А вы свою исполнительскую форму поддерживаете. Как вам это удается?

– Рецепт простой: надо не ныть, а работать. В моих выступлениях был такой же долгий перерыв, как и у всех коллег. Но я каждый день записывал музыку для нового альбома, поэтому изоляция не могла повлиять на мою технику и прочие навыки. А в сентябре мы с Валерием Чернооком и Олегом Канаковым много репетировали для презентации нового проекта "My Best Songs" в сопровождении потрясающего симфонического оркестра "Русская филармония", и позднее успешно представили масштабное шоу на фестивале "Мир гитары".

В октябре я выступал с пианистом Даниилом Крамером. Чтобы достойно выглядеть в таком дуэте, тоже нужна хорошая форма. Сохранить ее позволили опыт и непрерывная работа в студии с разными гитарами. Так что ни на репетициях, ни на сцене я не испытываю дискомфорта или неловкости от последствий продолжительного перерыва в концертах.

Кстати, я уверен, что гитаристу для поддержания исполнительского мастерства на должном уровне очень важно владеть акустической гитарой. Калибр струн 0.12 и достойная высота струн над грифом сразу выдают не мальчика, но мужа.

– Вы руководите международными проектами фестиваля "Мир гитары", который ежегодно проводится в Калуге. Каким будет фестиваль в 2021 году? Или об этом говорить еще рано?

Есть надежда, что к будущей весне пандемия пойдет на спад. Поэтому XXIV международный фестиваль "Мир гитары" намечен на конец мая 2021 года. Мы с художественным руководителем фестиваля Олегом Акимовым традиционно постараемся, чтобы программа была насыщенной.

Я выступлю в составе проекта CAB, о котором уже упоминал. Один из дней фестиваля будет посвящен 100-летию великого Астора Пьяццоллы (Astor Piazzolla). Постараюсь снова организовать выступление с его внуком – великолепным ударником Даниэлем Пьяццоллой (Daniel Piazzolla). Есть хорошие шансы на то, что к нам присоединится Марти Фридман (Marty Friedman) из группы Megadeth – тоже большой поклонник "короля танго".

Думаю, поклонники Фридмана знают, что он переехал из США в Японию и делает там неплохую карьеру. Вообще виртуозы у японцев в поч-те, я лично в этом убедился. Мой новый альбом "Шестое чувство" вызвал большой интерес в Стране восходящего солнца. Так что на днях, вслед за мировым релизом на платформах iTunes и Bandcamp, стартует широкая дистрибуция специального тиража компакт-дисков The Sixth Sense по всей Японии.

Жизнь продолжается, несмотря на пандемию!  

Д. МИРОПОЛЬСКИЙ

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