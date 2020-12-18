Известный художник умер от коронавируса

Иллюстратора "Мурзилки" и "Веселых картинок" не стало в возрасте 80 лет

Умер известный художник Валерий Дмитрюк. Он стал очередной жертвой коронавируса.

Об уходе из жизни деятеля искусства стало известно от фотографа Андрея Рушайло-Арно. На своей странице в соцсети он назвал дату и причину смерти мастера.

"16 декабря на 81-м году жизни от КОВИД-19 скончался художник Валерий Андреевич Дмитрюк".

Дмитрюк 20 лет работал в журнале "Детская литература". Кроме того, иллюстрировал такие известные детские журналы, как "Мурзилка", "Веселые картинки" и "Колобок". А еще был художником-постановщиком  мультфильмов и участвовал в оформлении декораций для Большого театра, МХАТа, и "Новой Оперы, передает "МИР24".

Полина ДОРОЖКИНА

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