Иллюстратора "Мурзилки" и "Веселых картинок" не стало в возрасте 80 лет

Умер известный художник Валерий Дмитрюк. Он стал очередной жертвой коронавируса.

Об уходе из жизни деятеля искусства стало известно от фотографа Андрея Рушайло-Арно. На своей странице в соцсети он назвал дату и причину смерти мастера.

"16 декабря на 81-м году жизни от КОВИД-19 скончался художник Валерий Андреевич Дмитрюк".

Дмитрюк 20 лет работал в журнале "Детская литература". Кроме того, иллюстрировал такие известные детские журналы, как "Мурзилка", "Веселые картинки" и "Колобок". А еще был художником-постановщиком мультфильмов и участвовал в оформлении декораций для Большого театра, МХАТа, и "Новой Оперы, передает "МИР24".