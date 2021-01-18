Легендарный французский артист скончался от рака

Известный французский актер, режиссер Жан-Пьер Бакри ушел из жизни на 70-м году жизни. О кончине артиста стало известно сегодня, 18 января.

По словам менеджера актера Энн Альварес-Корреа, Бакри не стало рано утром из-за рака, передает BFM.TV.

За свою сорокалетнюю карьеру артист успел написать сценарии для десятков кинокартин, а также сняться в огромном количестве фильмов, ставших классикой французского кино, в том числе "Парижанка" и "Посмотри на меня".