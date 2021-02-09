Вместо Серебренникова: кто станет новым худруком "Гоголь-центра"

Режиссера заменит его коллега, известный по фильму "Юморист"

Кирилл Серебренников подтвердил увольнение из "Гоголь-центра", который он основал в 2013 году. Новым худруком станет Алексей Агранович.

Руководитель займет свою должность 26 февраля, пишет РИА "Новости". В театральном центре он был задействован в трех постановках.

"Гоголь-центр как театр и как идея продолжит жить, – написал Серебренников в "Инстаграм". – Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас".

Напомним, что в прошлом году режиссер фильмов "Ученик" и "Лето" получил условный срок после разбирательств по делу о растрате бюджетных средств. Серебренников с выдвинутыми ему обвинениями не согласился.

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Карина СИРАЗОВА

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