О причинах смерти не сообщается

Российский киноактер Вячеслав Голоднов, запомнившейся отечественному зрителю по роли в знаменитой художественной драме Станислава Говорухина "Ворошиловский стрелок", скончался 25 февраля. О смерти знаменитости стало известно на следующий день.

Новость об уходе Голоднова из жизни сообщил его коллега, актер Калужского областного драматического театра Ярослав Орляченко. Театральный деятель заявил, что смерть давнего наставника стала потерей для многих людей.

"Это был ярчайший артист, мастер, крайне энергичный человек, замечательный муж, отец и дедушка", – написал актер на своей странице в "Фейсбук".

О причинах смерти российского киноактера не сообщается.

Вячеслав Голоднов родился в 1948 году. В 1977 году окончил местное калужское училище, отучившись на режиссера. На протяжении многих лет работал в городском драмтеатре. Покойный артист запомнился зрителю по таким кинокартинам как "Ворошиловский стрелок", "Сырые дрова", "Танкисты своих не бросают" и "Шериф".

В конце февраля сообщалось о смерти актера Александра Жданова. Артист ушел из жизни в Петербурге в 70 лет.