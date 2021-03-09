Писательницы не стало в 61 год

Умерла российская литератор, автор известных детективов Татьяна Полякова. Новость об этом появилась в прессе.

Владимирская писательница скончалась в 61 год. Она не один год боролась с онкологией, но 8 марта страшная болезнь победила.

Проститься с писательницей можно будет в среду, 10 марта. Траурная церемония пройдет в Свято-Успенском Княгинином монастыре.

Из-под пера основной "конкурентки Дарьи Донцовой", как назвали ее некоторые СМИ, вышло 95 произведений. Она была одним из пяти наиболее часто издаваемых авторов в нашей стране.

Главными отличительными чертами этой женщины были "фирменный оптимизм, мудрость, умение жить в ладу с собой, в гармонии с этим неоднозначным миром... видеть несовершенства жизни, все про них понимать и при этом оставаться на позитиве". Фразы из ее детективов стали афоризмами, отмечает ГТРК "Владимир".

Несмотря на огромную популярность, литератор постоянно жила в городе, где родилась в сентябре 1959 года. Она не раз говорила, что писала о Владимире, хотя и не называла его.

Некоторые ее романы стали сюжетами фильмов. В частности, кинокартины "Тонкая штучка" и "Черта с два", а также сериалы "Как бы не так", "Строптивая мишень" и "Тень стрекозы" снимали по ее произведениям.