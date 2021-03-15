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Кинокартина российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" не вошла в список номинантов на "Оскар". Об этом стало известно в ходе оглашения списка кандидатов, озвученного перед церемонией 93-го ежегодного вручения награды.
Также отмечается, что неудачу потерпела документальная картина "Гунда" российского режиссера Виктора Коссаковского.
Ранее Никита Михалков признался, что не верит в победу Кончаловского на "Оскаре".
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