"Дорогие товарищи!" не смогли попасть в число номинантов

Кинокартина российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" не вошла в список номинантов на "Оскар". Об этом стало известно в ходе оглашения списка кандидатов, озвученного перед церемонией 93-го ежегодного вручения награды.

Также отмечается, что неудачу потерпела документальная картина "Гунда" российского режиссера Виктора Коссаковского.

Ранее Никита Михалков признался, что не верит в победу Кончаловского на "Оскаре".