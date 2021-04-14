"Тетрадь смерти": феномен популярности

"Тетрадь смерти": феномен популярности
Фото: Продюсерский центр "Penta Entertainment" / Ph Александр Утюпин и Наталья Даниловцева
Продюсер раскрыл все секреты проекта

"Тетрадь смерти" – явление уникальное. Согласно опросу, проведенному в 2007 году Министерством культуры Японии, произведение входит в топ-10 среди лучших манг (японских комиксов)  всех времен.

На сцене КЗ "МИР" 17 апреля состоится шоу-концерт с композициями из одноименного мюзикла в исполнении известных артистов музыкальных театров Москвы и Санкт-Петербурга. Продюсер проекта Кирилл Олешкевич рассказал "Утро.ру", в чем же заключается феномен "Death Note".

Сюжет

Авторы добавили в сюжет не только современный окружающий мир, в котором каждый может найти героя и ассоциировать себя с ним, но и глубинные отсылки к архетипам мировой культуры, искусно вплетая аллегории, метафоры и разбрасывая пасхалки к шедеврам мировых искусства и религии.

Среди главных "фишек" манги выделяются место действия – реальный современный мир вокруг нас; актуальная тема жизни и смерти, добра и зла – вечный вопрос, который неоднократно поднимали классики; гениальный детективный сюжет, причем честный, без обмана читателя и реалистичных персонажей, с которыми так легко ассоциировать себя и свое окружение.

Фото: Продюсерский центр &#34;Penta Entertainment&#34; / Ph Александр Утюпин и Наталья Даниловцева

Персонажи

Каждый персонаж, его внутренний мир и внешняя составляющая глубоко проработаны авторами. Помимо героев человеческого мира "Death Note", каждый из которых является ярким и индивидуальным, также существуют харизматичные герои из мира богов. Каждый персонаж произведения по-своему привлекателен, но ближе всего всегда был детектив L – спокойный, хладнокровный и слегка сумасшедший.

Многоформатность

Впервые манга появилась в конце 2003 года. И к настоящему времени по этой истории снят аниме-сериал, полнометражные аниме-фильмы, несколько художественных фильмов, компьютерные игры и мюзикл. Вряд ли есть другая манга, на основе которой было бы создано столько художественных произведений.

География

"Death Note" популярна везде, где в целом интересуются мангой и аниме. Причем стоит отметить, что "Тетрадь смерти" является популярной даже у тех молодых людей, которые не являются фанатами аниме. Это произведение настолько глубокое и захватывающее, что привлекает внимание более широкий круг аудитории, нежели просто фанатов аниме.

"Тетрадь смерти" в России

Продюсера проекта Кирилла Олешкевича  всегда привлекали аниме и манга. Но, когда он впервые увидел мюзикл "Тетрадь смерти", то был по-настоящему поражен. Здесь все совпало: и любимая с детства история, и гениальный музыкальный материал Фрэнка Уайлдхорна. И тогда он решил попробовать поставить спектакль в России, не представляя, насколько это будет сложно. В частности потому, что российский театральный рынок является новым и не изученным для японских партнеров, это же можно сказать и о нас.

Фото: Продюсерский центр &#34;Penta Entertainment&#34; / Ph Александр Утюпин и Наталья Даниловцева

Поэтому здесь очень важен подготовительный процесс: правильно выстроить отношения, которые станут фундаментом для создания такого мощного проекта. Для обсуждения партнерства представители японской стороны прилетали в Москву, а россияне – к ним в Токио.

"Наверное, может показаться, что дело двигается медленно и несколько затянуто, но тут по-другому никак. Ведь мы в этом деле первопроходцы и познаем все собственным опытом. Уверен, результат этой работы поразит зрителей – в самом хорошем смысле. Чтобы российские поклонники "Death Note" уже начинали потихоньку знакомиться с мюзиклом, мы и организовали шоу-концерт с произведениями из этой постановки в оригинальном авторском переводе", – отметил продюсер.

Запретный плод

Из новостей известно, что 18 декабря 2020 года прокуратура обратилась в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга с требованием запретить распространение аниме "Тетрадь смерти" на территории России. Но, если рассматривать эти последние судебные иски, то запретить хотели все-таки не "Тетрадь смерти", а сайты, на которых это аниме было размещено без возрастного ценза.

Само произведение, по мнению Кирилла Олешкевича, опасным быть не может. Если у подростка девиантное поведение, то вопрос, в первую очередь, нужно задавать семье, а не комиксам, которые он читает.

"Совершенно точно могу сказать, что никакого вреда "Тетрадь смерти" нанести психике человека не может, а напротив – оказать поучительное воздействие на зрителя. В нем поднимаются не только глубокие вопросы для размышления внутри себя, но и показываются разные стороны морали, нравственности и верности выбора. Демонстрируется многогранность любой ситуации, необходимость глубокого анализа каждого факта, что способствует внутреннему развитию зрителя. Да и в целом, если произведение заставляет искать ответы на вопросы и подталкивает к размышлению и оценке спорных решений, значит, оно было создано не зря", – отметил продюсер проекта.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Встреча Путина с Байденом может обернуться грандиозным скандалом - политолог

Американцы воспользуются переговорами, чтобы подать сигнал союзникам

В Белом доме сообщили о двух видах санкций против России

Несмотря на звонок Байдена в Кремль, политика Вашингтона в отношении Москвы остается недружественной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей