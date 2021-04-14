Продюсер раскрыл все секреты проекта

"Тетрадь смерти" – явление уникальное. Согласно опросу, проведенному в 2007 году Министерством культуры Японии, произведение входит в топ-10 среди лучших манг (японских комиксов) всех времен.

На сцене КЗ "МИР" 17 апреля состоится шоу-концерт с композициями из одноименного мюзикла в исполнении известных артистов музыкальных театров Москвы и Санкт-Петербурга. Продюсер проекта Кирилл Олешкевич рассказал "Утро.ру", в чем же заключается феномен "Death Note".

Сюжет

Авторы добавили в сюжет не только современный окружающий мир, в котором каждый может найти героя и ассоциировать себя с ним, но и глубинные отсылки к архетипам мировой культуры, искусно вплетая аллегории, метафоры и разбрасывая пасхалки к шедеврам мировых искусства и религии.

Среди главных "фишек" манги выделяются место действия – реальный современный мир вокруг нас; актуальная тема жизни и смерти, добра и зла – вечный вопрос, который неоднократно поднимали классики; гениальный детективный сюжет, причем честный, без обмана читателя и реалистичных персонажей, с которыми так легко ассоциировать себя и свое окружение.

Персонажи

Каждый персонаж, его внутренний мир и внешняя составляющая глубоко проработаны авторами. Помимо героев человеческого мира "Death Note", каждый из которых является ярким и индивидуальным, также существуют харизматичные герои из мира богов. Каждый персонаж произведения по-своему привлекателен, но ближе всего всегда был детектив L – спокойный, хладнокровный и слегка сумасшедший.

Многоформатность

Впервые манга появилась в конце 2003 года. И к настоящему времени по этой истории снят аниме-сериал, полнометражные аниме-фильмы, несколько художественных фильмов, компьютерные игры и мюзикл. Вряд ли есть другая манга, на основе которой было бы создано столько художественных произведений.

География

"Death Note" популярна везде, где в целом интересуются мангой и аниме. Причем стоит отметить, что "Тетрадь смерти" является популярной даже у тех молодых людей, которые не являются фанатами аниме. Это произведение настолько глубокое и захватывающее, что привлекает внимание более широкий круг аудитории, нежели просто фанатов аниме.

"Тетрадь смерти" в России

Продюсера проекта Кирилла Олешкевича всегда привлекали аниме и манга. Но, когда он впервые увидел мюзикл "Тетрадь смерти", то был по-настоящему поражен. Здесь все совпало: и любимая с детства история, и гениальный музыкальный материал Фрэнка Уайлдхорна. И тогда он решил попробовать поставить спектакль в России, не представляя, насколько это будет сложно. В частности потому, что российский театральный рынок является новым и не изученным для японских партнеров, это же можно сказать и о нас.

Поэтому здесь очень важен подготовительный процесс: правильно выстроить отношения, которые станут фундаментом для создания такого мощного проекта. Для обсуждения партнерства представители японской стороны прилетали в Москву, а россияне – к ним в Токио.

"Наверное, может показаться, что дело двигается медленно и несколько затянуто, но тут по-другому никак. Ведь мы в этом деле первопроходцы и познаем все собственным опытом. Уверен, результат этой работы поразит зрителей – в самом хорошем смысле. Чтобы российские поклонники "Death Note" уже начинали потихоньку знакомиться с мюзиклом, мы и организовали шоу-концерт с произведениями из этой постановки в оригинальном авторском переводе", – отметил продюсер.

Запретный плод

Из новостей известно, что 18 декабря 2020 года прокуратура обратилась в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга с требованием запретить распространение аниме "Тетрадь смерти" на территории России. Но, если рассматривать эти последние судебные иски, то запретить хотели все-таки не "Тетрадь смерти", а сайты, на которых это аниме было размещено без возрастного ценза.

Само произведение, по мнению Кирилла Олешкевича, опасным быть не может. Если у подростка девиантное поведение, то вопрос, в первую очередь, нужно задавать семье, а не комиксам, которые он читает.

"Совершенно точно могу сказать, что никакого вреда "Тетрадь смерти" нанести психике человека не может, а напротив – оказать поучительное воздействие на зрителя. В нем поднимаются не только глубокие вопросы для размышления внутри себя, но и показываются разные стороны морали, нравственности и верности выбора. Демонстрируется многогранность любой ситуации, необходимость глубокого анализа каждого факта, что способствует внутреннему развитию зрителя. Да и в целом, если произведение заставляет искать ответы на вопросы и подталкивает к размышлению и оценке спорных решений, значит, оно было создано не зря", – отметил продюсер проекта.