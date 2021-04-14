Коллектив вновь порадует слушателей позитивными песнями в разных стилях

15 мая 2021 года группа "Зодчие" выйдет на сцену московского клуба Magnus Locus. Коллектив выступит с сольным концертом и презентуют свою новую программу под названием "Глядь!".

Концерт назван подобным образом в честь композиции, которая вошла в выпущенный в конце 2019 года альбом "Злобные старикашки". Тогда-то и стало известно, что легендарная группа возвращается на большую сцену спустя 27 лет отсутствия. Музыканты воссоздали коллектив и подарили поклонникам долгожданные позитивные песни.

"Мы вышли с боевым новым материалом, который сохранил при этом главную фишку старых "Зодчих" – позитив, самоиронию и в то же время определенный перчик в песнях", – высказался лидер группы Юрий Давыдов.

Создатель Зодчих объяснил, что песня "Глядь!" стала "лицом" новой концертной программы не случайно. По словам Давыдова, название композиции состоит из совершенно безобидного слова, однако каждый может понять его по-разному: либо в меру своей испорченности, либо – исправленности.

Предстоящий концерт по праву можно назвать уникальным, ведь попасть на него смогут далеко не все. Дело в том, что клуб отличается своей небольшой вместимостью. Кроме того, приходится помнить и об ограничительных мерах.

"Нам очень интересно дать несколько выступлений в таких небольших залах, потому что в них очень хорошо видна реакция людей на происходящее", – отметил Юрий.

Сообщается, что на концерте прозвучат не только старые хиты, но и новые песни. Среди последних, например, "Руки в боки", "Мужчины с пробегом", "Любовь с первого секса", "Домой еще рано" и "Книга рекордов темного Гиннесса".

Давыдов уверен, что новые композиции найдут отклик в сердцах слушателей. Ведь сейчас многим не хватает драйва и "свежей энергии в старой эстетике".

Стоит отметить, что главной фишкой коллектива является исполнение песен в разных стилях. Это и рок-н-ролл, и фокстрот, и буги-вуги, и баллада, и самба, и даже твист.