В ближайшее время станет понятно, смогут ли США сформировать антироссийскую коалицию

Вашингтон решил воспользоваться инцидентом с Алексеем Навальным, чтобы перетянуть на сторону противников "Северного потока – 2" страны, которые раньше поддерживали этот проект как выгодный с экономической точки зрения. Удастся ли им это, станет понятно очень скоро, считает член Российского совета по международным делам Павел Каневский.

"В ближайшие недели, максимум месяц, будет решаться судьба "Северного потока – 2", – приводит РИА "Новости слова эксперта. – Сложно сказать, какие шансы, но "Северный поток – 2" поставлен под угрозу".

По оценке Каневского, международная коалиция противников российского газопровода, на самом деле, уже существует, хотя и не представлена в оформленном в таком виде. В ее составе США, страны Восточной Европы типа Польши, некоторые центральноевропейские государства. Все они считают "Северный поток – 2" средством влияния РФ на ЕС.

На стороне проекта выступают страны-партнеры РФ, которые видят в строящейся трубе будущие экономические выгоды. Однако среди них появились колеблющиеся.

"Критические голоса в адрес "Северного потока – 2" в связи с событиями вокруг Навального раздаются оттуда, откуда они раньше не раздавались",

– указал Каневский. В частности, он напомнил о последних заявлениях руководства ФРГ, которые указывают, что Берлин уже нельзя однозначно называть сторонником "Северного потока – 2".

Ранее госсекретарь США Майк Помпео предложил противникам газопровода объединиться в коалицию. Эксперты раскритиковали эту идею, отметив, что у Вашингтона слабые аргументы для такого проекта. По оценке главы Службы внешней разведки РФ, Запад специально раскручивает историю с Навальным, чтобы повлиять на энергетические рынки ЕС.