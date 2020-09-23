Украина грозит санкциями России из-за интернет-магазина

Украина грозит санкциями России из-за интернет-магазина
Фото: Christophe Gateau/dpa/www.globallookpress.com
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Постмайданный режим испугался футболок с Путиным и Крымским мостом

В Незалежной новая зрада – на украинский рынок вышел российский интернет-магазин Wildberries. В Киеве уже призвали власти страны наложить санкции в отношении наших онлайн-ретейлеров. С таким предложением выступил на заседании правительства Украины министр культуры Александр Ткаченко.

"Рассмотреть возможность применения специальных, экономических и других ограничений к онлайн-сервисам, которые пропагандируют и предлагают продукцию и контент российского производства в разрезе продуктов и российских сериалов, которые запрещены законом, типа сервисов IVI.ru или Wildberries.ru", – воззвал к коллегам пан Ткаченко.

По мнению министра, разработку соответствующих рестрикций должны необходимо поручить Минкульту, министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Незалежной и Минрегиону, передает "УНИАН".

О старте продаж в онлайн-пространстве соборной Wildberries объявили 21 сентября на платформе wildberries.ua. Как сообщил РБК в комментарии к событию директор по развитию компании Вячеслав Иващенко, на Украине будет работать 800 партнерских пунктов выдачи заказов.

После этой информации местные СМИ с возмущением стали описывать, какие товары предлагается покупать украинцам. В частности, за отечественные гривны можно будет приобрести футболки и вышивки с президентом РФ Владимиром Путиным, ОМОНом, Крымским мостом. Также граждане Незалежной имеют шанс купить изделия с запрещенной постмайданными властями советской символикой.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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