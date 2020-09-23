В последний раз эту отметку валюта преодолевала 22 апреля

Сегодня, 23 сентября, курс доллара на бирже поднялся свыше 77 рублей. В ходе торгов валюта выросла на 1,2%.

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на вечер среды. Напомним, что такой высокой отметки доллар в последний раз достигал 22 апреля.

При этом финансисты считают, что к концу года американская валюта рухнет и ее курс составит 70 рублей.