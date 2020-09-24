Плохие долги россиян рекордно выросли

Плохие долги россиян рекордно выросли
Фото: Sven Hoppe/dpa/www.globallookpress.com
Объемы кредитов и займов заметно выросли из-за ситуации с COVID-19

Очень скоро в России намного вырастет количество просроченных кредитов, предупредили эксперты. По их мнению, это связано с коронавируной ситуацией.

В конце лета россияне скопили долгов на 27,3 млрд руб., что стало рекордом с начала кризиса в стране. Проблемы возникли с выплатами по займам, прекратившимися именно во время пандемии.

Проблемными в августе стали 79,6 тыс. ссуд на 27,31 млрд руб., то есть их объем вырос на 5% по сравнению с июлем. Тогда сумма плохих долгов составляла 9,99 млрд руб, что в 2,7 раза меньше, констатирует РБК опираясь на статистику бюро кредитных историй "Эквифакс".

Теперь эксперты предполагают, что объем просрочки по выплатам кредитов и займов увеличится. У большинства граждан страны в сентябре – октябре истекут сроки рассчета по долгам, передает URA.RU слова гендиректора БКИ "Эквифакс".

Факт, что количество плохих долгов у россиян по потребкредитам вырастет, подтвердили в Национальном бюро кредитных историй. По его данным, доля просроченных кредитов наличными в августе повысилась до 15,9%, что на 0,4 процентных пункта больше, чем месяцем раньше). Заметил проблему и Банк России. 

Однако эксперты обратили внимание, что платежеспособность клиентов банков все же растет. Только в большинстве граждане тратятся на погашение долгов по старым микрозаймам, пишет "Свободная пресса"

Ранее россиян предупреждали, что, решившись взять в долг у финансовых организаций во время пандемии коронавируса, можно угодить в опасную ловушку.

Полина ДОРОЖКИНА

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