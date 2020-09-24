Володин и Мишустин обсудили проект трехлетнего бюджета России

Володин и Мишустин обсудили проект трехлетнего бюджета России
Михаил Мишустин и Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru/
Документ рассчитан до 2023 года

Сегодня, 24 сентября, глава правительства РФ Михаил Мишустин побеседовал с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Чиновники затронули вопросы по проекту трехлетнего бюджета России. 

Мишустин и Володин обговорили положения документа о федеральном бюджете не только на 2021 год, но и плановый период 2022 и 2023 годов, сообщила пресс-служба правительства. Уточняется, что кабмин и нижняя палата парламента РФ совместно прорабатывали проект.

Ранее в Госдуму уже поступили семь законопроектов, которые образуют бюджет РФ. Они относятся к разным областям права, в частности, к бюджетному, налоговому и таможенно-тарифному законодательству. Их рассмотрят одновременно с проектом трехлетнего бюджета. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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