Россиян станут массово увольнять весной - эксперт

Названы причины серьезного роста безработицы через полгода

Спустя шесть месяцев россиян станут массово увольнять. Об этом предупредил экономист Виталий Калугин.

К подобной ситуации приведет отмена мер поддержки бизнеса. Это коснется тех компаний, что воспользовались льготными кредитами с начала пандемии коронавируса, сообщил эксперт. Когда выяснится, что этими заемщиками не были выполнены условия, по которым были выданы средства, им начислят проценты. А как только закончится время отсрочки, нагрянут налоговые проверки.

Уже к концу 2020 года отменятся и остальные меры поддержки. Поэтому не позже. чем весной, произойдет "всплеск увольнений и банкротств", пояснил Калугин URA.RU. Под ударом окажутся. в первую очередь, малый, средний бизнес и сфера услуг. Государство не станет помогать предпринимателям, так как в бюджете и без того испытывает дефицит, о пострадавшие предприятия не относятся к системообразующим. А вот уволенным россиянам могут оказать поддержку, допустил экономист.

Ранее Минтруд выступил с инициативой повысить сумму пособия по безработице в три раза.

Полина ДОРОЖКИНА

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