Доллар тоже вырос

Курсы валют, по данным Мосбиржи на 25 сентября, превысили рекордные отметки. Евро впервые с февраля 2016 года достиг стоимости в 91 рубль. Курс доллара вырос не меньше – сейчас за американскую валюту предлагают 78,09 рублей – подобного не было с апреля.

С утра торги открылись с укрепления рубля. Официальный курс доллара, установленный ЦБ России на выходные, снизился на 35 копеек, достигнув 76,8 рублей. А за евро назначили стоимость в 89,6 рублей – она уменьшилась на 31 копейку.

Также упала и стоимость барреля нефти марки Brent с поставками в ноябре на 0,5% – до 41,7 доллара.

Активный подъем курса валюты начался после 11 часов утра по Московскому времени.

Накануне экономический эксперт предрек падение рубля. Он обозначил сроки, когда это должно произойти. По его прогнозам, стоимость европейской валюты может составить уже в ближайшее время 100 рублей за единицу, а американская дорастет до 80 рублей.