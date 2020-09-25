Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
627 новости
Инвестиционный банк США внес рубль в список самых перспективных валют среди развивающихся стран. Соседство он поделил с мексиканским песо и южноафриканским рэндом.
Как пишет CNBS, инвесторам следует присмотреться к песо – эта валюта довольно привлекательна в соотношении среднесрочного риска и долгосрочной доходности.
Недооцененным эксперты сочли и рубль. Как в случае с рэндом, российская валюта очень зависима от циклических рисков – внутренних и внешних. В вопросе рубля все же сильное влияние оказывает динамика нефтяных цен.
В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики