Американцы назвали рубль одной из самых перспективных валют

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Российские деньги поставили в один ряд с мексиканскими и африканскими

Инвестиционный банк США внес рубль в список самых перспективных валют среди развивающихся стран. Соседство он поделил с мексиканским песо и южноафриканским рэндом. 

Как пишет CNBS, инвесторам следует присмотреться к песо – эта валюта довольно привлекательна в соотношении среднесрочного риска и долгосрочной доходности. 

Недооцененным эксперты сочли и рубль. Как в случае с рэндом, российская валюта очень зависима от циклических рисков – внутренних и внешних. В вопросе рубля все же сильное влияние оказывает динамика нефтяных цен. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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