"Хороших новостей нет": украинцам обозначили перспективы

"Хороших новостей нет": украинцам обозначили перспективы
продолжениеКиев лжет украинцам по поводу перекрытия водного канала в Крым
Киев утратил шанс спасти страну от краха

Украина все больше становится похожа на Сомали – вроде бы, суверенное государство, но централизованная власть отсутствует, как и нормальная медицина, образование, пенсии. При этом надежды, что в будущем все наладится, нет – Украина утратила весь потенциал, считает доктор экономических наук, руководитель Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.

Еще в 2016 г. можно было остановить процесс разрушения украинской экономики, но сегодня уже поздно. Промышленность ликвидирована, специалисты разбрелись, рынки сбыта заняты. Да и денег на восстановление производства нет. Европа и США их не дадут – им незачем плодить себе конкурентов. На Россию тоже можно не рассчитывать – экономические связи между странами уже полностью утрачены, а открывать благотворительный доступ неэксклюзивных украинских товаров в РФ Москве не выгодно:

"Сегодня для России стимулировать украинскую экономику предоставлением собственных рынков или поставками дешевого топлива – значит способствовать трудностям в отечественном производстве и снижать качество жизни россиян, что уже неприемлемо",

отмечает Зубец на сайте "Украина.ру". Бизнесу на Украине уже тоже не интересно. Страной правят банды, процветает коррупция, усиливается техническая отсталость. Индекс предпринимательской уверенности в августе 2020 г. упал ниже уровня 2015 г., индекс потребительской уверенности сейчас – 69 пунктов, хотя еще  осенью 2019 г. держался на отметке 98. Наполнять бюджет нечем. В проекте на 2021 г. все доходы идут на силовой блок и выплату кредитов, а на социальные нужды предполагается занимать.  

Поэтому крах Украины – вопрос времени. Максимально ее ресурсов хватит лет на 5-7, а то и меньше, считает Зубец.  

"Нет для украинцев хороших прогнозов и новостей", - констатирует эксперт.

Ранее стало известно, что члены ЕС против вступления Украины в объединение, поскольку им не нужна еще одна бедная страна.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Берлине испугались "ледникового периода" в отношениях с Москвой из-за Навального

В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей