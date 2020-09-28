Киев утратил шанс спасти страну от краха

Украина все больше становится похожа на Сомали – вроде бы, суверенное государство, но централизованная власть отсутствует, как и нормальная медицина, образование, пенсии. При этом надежды, что в будущем все наладится, нет – Украина утратила весь потенциал, считает доктор экономических наук, руководитель Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.

Еще в 2016 г. можно было остановить процесс разрушения украинской экономики, но сегодня уже поздно. Промышленность ликвидирована, специалисты разбрелись, рынки сбыта заняты. Да и денег на восстановление производства нет. Европа и США их не дадут – им незачем плодить себе конкурентов. На Россию тоже можно не рассчитывать – экономические связи между странами уже полностью утрачены, а открывать благотворительный доступ неэксклюзивных украинских товаров в РФ Москве не выгодно:

"Сегодня для России стимулировать украинскую экономику предоставлением собственных рынков или поставками дешевого топлива – значит способствовать трудностям в отечественном производстве и снижать качество жизни россиян, что уже неприемлемо",

– отмечает Зубец на сайте "Украина.ру". Бизнесу на Украине уже тоже не интересно. Страной правят банды, процветает коррупция, усиливается техническая отсталость. Индекс предпринимательской уверенности в августе 2020 г. упал ниже уровня 2015 г., индекс потребительской уверенности сейчас – 69 пунктов, хотя еще осенью 2019 г. держался на отметке 98. Наполнять бюджет нечем. В проекте на 2021 г. все доходы идут на силовой блок и выплату кредитов, а на социальные нужды предполагается занимать.

Поэтому крах Украины – вопрос времени. Максимально ее ресурсов хватит лет на 5-7, а то и меньше, считает Зубец.

"Нет для украинцев хороших прогнозов и новостей", - констатирует эксперт.

Ранее стало известно, что члены ЕС против вступления Украины в объединение, поскольку им не нужна еще одна бедная страна.