Таких показателей европейская валюта не достигала с 2016 года

Евро продолжает расти вот уже несколько недель. В понедельник европейская валюта к 16:30 торговалась за 92 рубля.

Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. При этом доллар составил 78 рублей.

Эксперты полагают, что евро совсем скоро достигнет отметки в 100 рублей. Риском для российского деревянного сейчас считают ситуацию с Алексеем Навальным и протесты в Белоруссии. Однако рубль недавно вошел в тройку самых обвалившихся валют.