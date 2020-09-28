Курс рубля
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Евро продолжает расти вот уже несколько недель. В понедельник европейская валюта к 16:30 торговалась за 92 рубля.
Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. При этом доллар составил 78 рублей.
Эксперты полагают, что евро совсем скоро достигнет отметки в 100 рублей. Риском для российского деревянного сейчас считают ситуацию с Алексеем Навальным и протесты в Белоруссии. Однако рубль недавно вошел в тройку самых обвалившихся валют.
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Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики