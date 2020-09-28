Киев лжет украинцам по поводу перекрытия водного канала в Крым

Киев лжет украинцам по поводу перекрытия водного канала в Крым
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеНа Украине потребовали вернуть выведенные на Запад миллиарды
Действия властей страны бумерангом ударили по аграриям Херсонщины

Из-за водной блокады Крыма, устроенной киевским режимом, колоссальные убытки несет сама Украина. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, давно и последовательно критикующий действия постмайданных вождей Незалежной.

В его распоряжении оказался документ, подготовленный в недрах так называемого Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Согласно этим бумагам, соборная несет огромные убытки из-за блокировки весной 2014 г. Северо-Крымского канала. В результате такого шага, затраты от водной блокады полуострова компенсируются за счет населения Херсонской области. А значит, власти страны лгут украинцам о последствиях перекрытия днепровской артерии.

Журавко напомнил, что Херсонщина является сельскохозяйственным регионом страны.

"Преступная власть, нынешняя и предыдущая, доказывают фермерам и народу Украины, что блокада Северо-Крымского канала, никак не сказывается на рентабельности подачи воды для полива полей жителям области (фермерам) и Украины. Но это совсем не так!" – цитирует News-Front.info бывшего нардепа.

Он подчеркнул, что от украинцев скрывают истинное положение дел, а водная блокада одинаково бьет по обе стороны границы.

"Все оно сказывается! Просто от вас скрывают правду", – отметил Журавко.

Он опубликовал письмо, адресованное губернатору Херсонской области Юрию Гусеву из вышеупомянутого министерства. В документе чиновнику рекомендуется собирать информацию о недовольных ситуацией с грабительскими тарифами на водоснабжение фермеров и передавать их в местное отделение СБУ. Подобная инициатива, считает экс-депутат, говорит о грядущих репрессиях.

А ведь Киев давно мог бы договориться с властями Крыма о поставках воды на полуостров за плату. Вместо этого деятели Незалежной решили просто поднять тарифы для жителей Херсонщины, за счет которых украинское руководство пытается покрыть потери из-за перекрытия СКК. В итоге киевский режим проводит самый настоящий геноцид как граждан страны, так и россиян.

Ранее в июле нынешнего года об экономических потерях Херсонской и Запорожской областей из-за водной блокады Крыма заявлял обозреватель агентства "Харьков" Илья Конев. Он подробно объяснил, на чем и как теряют украинские аграрии и промышленники.

Напомним, на прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что для для решения проблемы с водоснабжением полуострова построят уникальную для всей России опреснительную установку. В первую очередь, она позволит обеспечить водой крымскую столицу Симферополь и его окрестности. Именно они сейчас больше всего страдают от водного дефицита.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Минске рассказали о позиции Москвы на переговорах по газу

В Белоруссии рассчитывают, что обсуждать цены на поставки им приходится в последний раз

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей