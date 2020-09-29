Курс рубля
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Европейская валюта продолжает дорожать. Во вторник, 29 сентября, курс евро перевалил за 93 рубля. На 10.11 утра европейская валюта торговалась по 93,10 рубля. Такое произошло впервые с января 2016 года.
Курс доллара сегодня утром, по данным Московской биржи, составляет 79,26.
Накануне евро торговался по 92 рубля.
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