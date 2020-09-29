Цена на поставки топлива в 2021 г. устроит всех

Россия и Белоруссия смогли продвинуться в сложных переговорах о поставках газа в республику. Об этом сообщил белорусский посол в Москве Владимир Семашко во вторник, 29 сентября.

Он сообщил, что лично встречался с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и они смогли "продвинуться в понимании" интересов обеих сторон.

"Плодотворно поработали, поговорили, нашли в главных вопросах консенсус",

– рассказал Семашко. Конкретных деталей он не раскрыл, но намекнул, что с января 2021 г. цена на газ для Белоруссии будет снижена, передает "БелТА". А в 2022 г. может быть сформирован уже общий рынок газа в рамках Союзного государства.

Сейчас стоимость 1 тыс. кубометров российского газа для Белоруссии составляет $127. Эта цена ранее вызывала громкое возмущение в Минске. По словам президента Александра Лукашенко, братская Беларусь платит России за газ больше, чем противник во Второй мировой войне Германия.

Летом стало известно, что Белоруссия задолжала "Газпрому" более $270 млн за поставленный газ. В связи с этим в российской компании отказывались от переговоров насчет поставок в 2021 г., пока не будет оплачен долг.

Во вторник, 29 сентября, на открытии Форума регионов России и Белоруссии лидеры стран заявили о продвижении стран в создании Союзного государства.